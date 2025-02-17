Сергей Лавров намерен прежде всего выслушать предложения США в Эр-Рияде

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что направляется в Эр-Рияд на переговоры с представителями США.

"Это правда", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Говоря об ожиданиях от предстоящих переговоров, Лавров заявил: "Вы знаете, мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать".

Министр напомнил, что "президенты Путин и Трамп, когда они общались по телефону, договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав, когда они по сути дела не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам".

"И президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и Соединенных штатов. Упоминалось и украинское урегулирование, упоминалась и ситуация на Ближнем Востоке, ряд других регионов мира, которые сейчас находятся не в очень спокойном состоянии", - добавил глава МИД России.

"Поэтому мы послушаем американских собеседников. И конечно готовы будем отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решение о дальнейших шагах", - заявил Лавров.

Ранее 17 февраля о поездке российской делегации в Саудовскую Аравию на переговоры с США сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - сообщил он.

Он добавил: "Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов".