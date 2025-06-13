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Володин отметил, что в оценке эффективности вузов важно учитывать востребованность их выпускников

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает правильным оценивать эффективность вузов с учетом трудоустроенности их выпускников по специальности.

"При оценке эффективности вузов правильно учитывать количество его выпускников, устроившихся на работу", - сказал он журналистам в пятницу.

По его мнению, "такой критерий может быть ключевым или второстепенным, но учитывать его необходимо, поскольку он отражает конкретный результат работы вуза, востребованность обучаемых в нем специалистов".

Соответствующий вопрос будет "обсуждаться в ближайшее время", добавил Володин.

Он также отметил, что вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко справедливо обратила внимание на эту тему.

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Ран‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ее Абрамченко в своем телеграм-канале писала о перенасыщении рынка труда невостребованными специалистами и, как результат, высокой безработицы среди молодых специалистов. Она привела в пример опыт Китая, где вузы обязаны ежегодно предоставлять данные о трудоустройстве в "Национальную систему учета выпускников", а учебные заведения с низким уровнем трудоустройства попадают в "Черный список направлений", который публикуется на официальном портале министерства образования.

Также регулируется и квота платного приема для обучения в каждом конкретном вузе в привязке к трудоустройству выпускников: если менее 70% находят работу по специальности в течение года, вуз теряет право набирать новых студентов на это направление.

Госдума РФ Вячеслав Володин
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