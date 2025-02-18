Дмитриев заявил о позитивном настрое перед встречей делегаций РФ и США в Эр-Рияде

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассчитывает, что диалог между российской и американской делегациями будет позитивным.

"Начинается диалог, он будет позитивным. Я думаю, очень важную роль сыграл обмен американца Марка Фогеля, который создал позитивный настрой, а также позитивный разговор президентов (РФ и США)", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее Дмитриев сообщил, что Москва передала Вашингтону ряд предложений в инвестиционно-экономической сфере, надеется на прогресс по этому треку в ближайшие 2-3 месяца.