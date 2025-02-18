Кремль заявил, что понимания по поводу встречи Путина и Трампа пока нет

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время нет понимания относительно сроков возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представители СМИ уточнили у Пескова, есть ли уже сейчас понимание, когда возможна российско-американская встреча на высшем уровне.

"Нет, понимания такого нет, возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров (в Эр-Рияде - ИФ). Но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - сказал Песков.