Дмитриев отметил, что РФ и США ждет долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о наличии большого числа разногласий между США и Россией.

"Есть и много разногласий. Перед нами долгий путь по исправлению ошибок, которые администрация (экс-президента США Джо) Байдена сделала", - сказал Дмитриев RT.

По его словам, у США серьезный настрой на переговоры с Россией, "положено начало для равноправного и уважительного диалога".

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли первые за много лет переговоры официальных лиц России и США. Делегацию РФ возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков.