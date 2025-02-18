В Москве против возможного появления европейских военных на Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия отрицательно отнесется к возможному появлению европейских военных на Украине вне зависимости от формата их размещения.

"Отрицательно. Под какой бы личиной они бы там не появились, это шаг эскалации, а не деэскалации", - сказал он журналистам в Москве.

"Ничто не свидетельствует о том, что может быть какой-то прорыв на сегодня (в отношениях с Европой). На сегодняшний день страны ЕС и европейцы требуют почему-то место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это просто поражает", - сказал также замминистра.

Он подчеркнул, что "весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политики-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией, нанесения ей стратегического поражения".

"Собственно, это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине", - сказал Грушко.

По словам замминистра, "если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто - прекратить оказание всяческой военной поддержки и иной поддержки киевскому режиму".