Первая часть российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Участники российско-американской встречи в Эр-Рияде завершили первую часть переговоров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Закончилась первая утренняя сессия, и стороны приступили к рабочему ланчу", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

Переговоры РФ и США стартовали в Эр-Рияде ранее во вторник около 10:30. Спустя примерно 2,5 часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.

Российскую сторону представляют Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.



