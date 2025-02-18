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В Госдепе сообщили о договоренности работать над нормализацией дипотношений с Россией

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские и американские переговорщики в Саудовской Аравии договорились работать над нормализацией дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя госдепа США Тэмми Брюс.

Она также сказала, что для разрешения украинского конфликта необходимо продолжительное взаимодействие, а не одна встреча и телефонный разговор.

По словам Брюс, Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Она также сказала, что Москва и Вашингтон изучат тему "сотрудничества в будущем по вопросам взаимных геополитических интересов, а также исторические, экономические и инвестиционные возможности, которые появятся при успешном завершении конфликта на Украине".

Участвовавший в переговорах помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что возможная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась, но пока речь идет о создании условий для этой встречи и вряд ли она состоится на следующей неделе. Также Ушаков сказал, что переговоры по Украине начнутся, когда стороны назовут своих переговорщиков.

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продолжались около 5 часов. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американскую - госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

США Сергей Лавров Эр-Рияд Юрий Ушаков Украина Тэмми Брюс Госдепартамент
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