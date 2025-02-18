Помощник Путина анонсировал определение участников переговоров по Украине после состава делегации США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин определит, кто от России будет участвовать в переговорах с США по Украине, когда Вашингтон объявит состав своей делегации, заявил его помощник Юрий Ушаков.

"Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет", - сказал он в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, когда команды переговорщиков Москвы и Вашингтона могут начать контакты по Украине.

В ответ на вопрос, кто займется переговорами с российской стороны, Ушаков ответил: "Пока непонятно. Президент сам решит, когда мы получим имена американских участников".