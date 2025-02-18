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Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, но она вряд ли может состояться на следующей неделе, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу по итогам переговоров в Эр-Рияде, отвечая на вопрос, проложили ли дорогу делегации для встречи двух президентов.

Он не стал говорить о временных перспективах такой встречи, но, комментируя информацию о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: "Это вряд ли".

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли президенты встретиться до конца февраля, Ушаков сказал: "Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах встречи лидеров".

Юрий Ушаков Дональд Трамп Владимир Путин
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