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Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ на заседании 10 марта может рассмотреть вопрос об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Круг ее обязанностей будет определен после утверждения ее кандидатуры набсоветом.

О том, что бывший первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ и в новой должности будет курировать международные платежи и все, что с этим связано, а также финтех-направление, сообщало в конце января со ссылкой на три источника издание Frank Media.

18 февраля "Коммерсантъ" сообщил, что Скоробогатова будет курировать в банке стратегическое развитие, вопросы, связанные с цифровыми проектами, такими как цифровой рубль и прочие финтех-инновации, а также международные альтернативные расчеты. Источники газеты не исключают, что в банке будут созданы новые подразделения специально под это назначение.

Один из собеседников "Коммерсанта" на банковском рынке допустил, что Скоробогатова сначала войдет в банк в роли советника и только позже будет утверждена в должности члена правления банка.

Скоробогатова покинула ЦБ в декабре 2024 года в связи с решением продолжить работу за его пределами. Она работала в Банке России с 2014 года, первым зампредом была назначена в сентябре 2017 года. В ЦБ она курировала работу четырех департаментов: национальной платежной системы, финансовых и информационных технологий, а также операционный департамент.

Под руководством Скоробогатовой развивалась Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), а также была создана Система быстрых платежей (СБП). Кроме того, она курировала создание цифрового рубля - третьей формы российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

Банк России ВТБ НСПК Ольга Скоробогатова СБП
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