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Frank Media сообщает о вероятном вхождении Ольги Скоробогатовой в правление ВТБ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывший первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ, сообщило издание Frank Media со ссылкой на три источника.

По словам собеседников издания, Скоробогатова в новой должности будет курировать международные платежи и все, что с этим связано, и возможно, финтех-направление.

В пресс-службе ВТБ не комментируют эту информацию.

Скоробогатова покинула ЦБ в декабре 2024 года в связи с решением продолжить работу за его пределами. Она работала в Банке России с 2014 года, первым зампредом была назначена в сентябре 2017 года. В ЦБ она курировала работу четырех департаментов: национальной платежной системы, финансовых и информационных технологий, а также операционный департамент.

Под руководством Скоробогатовой развивалась Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), а также была создана Система быстрых платежей (СБП). Кроме того, она курировала создание цифрового рубля - третьей формы российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

Банк России ВТБ НСПК Ольга Скоробогатова СБП
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