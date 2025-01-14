Госдума досрочно вывела из состава совета директоров ЦБ РФ Ольгу Скоробогатову

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла постановление о досрочном освобождении Ольги Скоробогатовой от должности члена совета директоров ЦБ РФ.

Члены совета директоров назначаются Думой на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ.

Скоробогатова была повторно утверждена Госдумой членом СД ЦБ в ноябре 2021 года.

Теперь в совете директоров Банка России 12 человек (председатель и 11 членов совета, работающих в ЦБ на постоянной основе).

Скоробогатова покинула ЦБ со 2 декабря 2024 года в связи с решением продолжить работу за его пределами. В Банк России она пришла в 2014 году, первым зампредом была назначена в сентябре 2017 года. В ЦБ она курировала работу четырех департаментов: национальной платежной системы, финансовых и информационных технологий, а также операционный департамент.

Под руководством Скоробогатовой развивалась Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), также была создана Система быстрых платежей (СБП). Кроме того, она курировала создание цифрового рубля - третьей формы российской национальной валюты.