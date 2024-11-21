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Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает Банк России

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает Банк России
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова покидает свой пост с 2 декабря 2024 года, она приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в сообщении регулятора.

Директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря назначена заместителем председателя ЦБ. Она будет курировать работу департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий и операционного департамента, которые сейчас контролирует Скоробогатова.

Кроме того, с 2 декабря департамент национальной платежной системы, которым управляет Скоробогатова, перейдет под кураторство первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина.

Скоробогатова пришла в Банк России в 2014 году из Росбанка, где с 2003 года занималась розничным бизнесом и IT-системами, а с конца 2007 года была зампредом правления. Она с 2014 года была зампредом ЦБ, а сентября 2017 года - первым зампредом. В ноябре 2021 года была назначена членом совета директоров Банка России.

Кахруманова до 2015 года работала в государственных организациях и частных компаниях, в том числе в Росбанке. В 2015-2016 годах занимала пост начальника отдела проектов и заявок по обеспечению банковского надзора проектного офиса департамента информационных технологий (ДИТ) Банка России. В 2016-2017 годах - заместитель директора, директор Центра развития ДИТ. С сентября 2017 года исполняла обязанности директора ДИТ. С 28 марта 2018 года назначена директором департамента информационных технологий Банка России.

Ольга Скоробогатова ЦБ РФ Банк России
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