Ущерб от действий кибермошенников в РФ в 2024 г. вырос на 36%, до 200 млрд руб.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали почти 40%-ый рост суммы ущерба от дистанционных мошенничеств в 2024 году, граждане потеряли 200 млрд рублей, заявил замглавы министерства Андрей Храпов.

"Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД: если в 2023 году это было 147 млрд, то в прошлом году 200 млрд рублей", - сказал Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах" в среду.

Представитель МВД отметил, что рост ущерба составил 36% "и, как мы видим, это увеличение идет за счет кредитных денег".

Храпов заявил, что всего в 2024 году зарегистрировано 765 тыс. преступлений.

"Из них дистанционных хищений, это то, о чем мы сейчас говорим, мошенничества и кражи, 486 тыс. Это больше на 2%, чем в прошлом году (2023 году - ИФ), но если брать динамику, в прошлом году был рост на 28%", - пояснил представитель министерства.

В общей сложности, от рук кибермошенников за два прошедших года пострадали примерно одинаковое число граждан.

"В 2023 году их количество составило 448,5 тыс., в 2024 году - 448,9 тыс.", - добавил Храпов.