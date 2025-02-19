Генпрокуратура России оценила раскрываемость кибермошенничеств в 23%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре отмечают низкую раскрываемость киберпреступлений в России, считают, что работу правоохранительных органов в этой сфере пока нельзя признать эффективной.

"Несмотря на наличие в правоохранительных органах специализированных подразделений по противодействию киберпреступности, работу на данном направлении пока нельзя признать эффективной", - сказал замгенпрокурора Сергей Зайцев, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

Он отметил низкую раскрываемость таких преступлений, большую часть из которых составляют мошенничества, совершенные с использованием IT-технологий.

"Раскрывается всего лишь 23%", - сообщил замгенпрокурора.

Всего за минувший год, по его данным, число мошенничеств превысило 380 тысяч.

Зайцев считает, что разрешить эту ситуацию можно путем активизации межведомственного взаимодействия, воспитанием профессиональных кадров, повышением уровня осведомленности граждан.