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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Россиянам в 2024 г. вернули около 9% из похищенных кибермошенниками 54 млрд руб.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пострадавшим от мошенников россиянам вернули примерно одну десятую часть похищенных средств, равную 5 млрд рублей, заявил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.

"С января по апрель этого года возмещение (ущерба - ИФ) выросло на 2% и составило 5 млрд рублей при сумме ущерба 53,7 млрд рублей. Мы должны понимать, что из-за того, что деньги уходят за рубеж - организаторы там - то с возмещением у нас пока плохо", - сказал Авдейко в рамках сессии на Петербургском международном юридическом форуме в четверг (ПМЮФ).

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Представитель МВД отметил, что за последние четыре года количество IT-преступлений увеличилось на треть. Их удельный вес по отношению ко всем остальным преступлениям вырос с 2020 года по 2023 год до 34,8%.

"В структуре IT-преступности в 2023 году более 70% составляли дистанционные кражи и мошенничества. Размер причиненного ущерба колоссальный - в прошлом году он составил 156,5 млрд рублей", - отметил Авдейко.

Он подчеркнул, что больше 90% IT-преступлений совершается из колл-центров, находящихся на Украине. "Используются технологии, которые дают страны НАТО", - заявил Авдейко.

В начале июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что причиненный ущерб от действий мошенников в сфере информационных технологий за 2023-2024 годы превысил 210 млрд рублей.

МВД
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