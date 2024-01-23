Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Бизнес предупредили о попытках кражи средств через фейковый аккаунт главы компании

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сбербанк предупредил о схеме мошенничества, по которой злоумышленники похищают средства корпоративных клиентов, создавая в мессенджерах фейковые аккаунты глав этих компаний.

"Кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше. Теперь появился новый способ мошенничества через создание фейкового аккаунта руководителя компании в мессенджерах", - сказал через пресс-службу зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Мошенники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности они могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.

Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз "руководитель" дает поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчиненный не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов - людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства.

"Сбер успешно выявляет такие схемы, и фрод-мониторинг банка уже дополнен знанием об этом виде мошенничества", - сообщил Кузнецов.

По данным Банка России, мошенники в III квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,59 млрд рублей (3,62 млрд рублей во II квартале), вернуть клиентам удалось 5,5% похищенных средств. Объем средств, похищенных со счетов юрлиц, в III квартале вырос более чем в два раза, до 191,9 млн рублей против 91,1 млн рублей во II квартале.

Сбербанк Станислав Кузнецов Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Ростехнадзор начал подготовку к модернизации шахт Донбасса

Суд оставил в силе требование ФАС к S7 по разработке ценовой политики

Что произошло за день: понедельник, 22 января

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

В МИД РФ подтвердили гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Афганистане

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });