В Белгородской области в результате удара дрона по машине пострадал мужчина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области дроны атаковали два населенных пунктов, ранен один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский Белгородского района в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили пострадавшего со множественными осколочными ранениями лица, предплечья и ноги в Октябрьскую ЦРБ, где ему оказывают первую помощь", - написал губернатор в телеграм-канале.

Затем раненого перевезут в областную клиническую больницу.

В селе Колыхалино Валуйского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Грузовик поврежден.