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В Белгородской области в результате удара дрона по машине пострадал мужчина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области дроны атаковали два населенных пунктов, ранен один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский Белгородского района в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили пострадавшего со множественными осколочными ранениями лица, предплечья и ноги в Октябрьскую ЦРБ, где ему оказывают первую помощь", - написал губернатор в телеграм-канале.

Затем раненого перевезут в областную клиническую больницу.

В селе Колыхалино Валуйского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Грузовик поврежден.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Октябрьский Белгородская область Колыхалино Валуйский округ Белгородский район
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