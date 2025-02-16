Трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Три мирных жителя погибли при атаке украинского беспилотника на движущийся автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли", - написал он.

Ранее в воскресенье Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа погибла женщина.