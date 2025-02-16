Женщина погибла от атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю погибла женщина.

Как он написал в своем телеграм-канале, трагедия произошла на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа.

По его данным, еще одна женщина, которая была за рулем, получила баротравму и ушибы рук.

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны около 11:20 по Москве воскресенья сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.