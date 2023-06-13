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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин подписал закон о безвозмездной передаче военным и МЧС конфиската

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности безвозмездной передачи силовикам конфискованных товаров легкой промышленности, сообщил официальный портал правовой информации.

Такие товары можно будет безвозмездно передавать министерству обороны и для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию МЧС.

Закон подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечь в хозяйственный оборот конфискат путем безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи, говорилось в пояснительной записке к закону. Документ № 285558-8 правительство внесло в Госдуму в январе 2023 года.

Владимир Путин МЧС правительство Минобороны
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