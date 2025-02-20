Кремль не исключил, что РФ и США могут вскоре вернуться к теме обмена заключенными

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США в ближайшее время могут вновь обсуждать тему обмена заключенными, этот вопрос стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам. Безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, поэтому этого исключать нельзя", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, планируется ли в ближайшее время обсуждение новых обменов заключенными между Россией и США.