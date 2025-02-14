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Освобожденный в США Александр Винник прибыл в Россию

Освобожденный в США Александр Винник прибыл в Россию
Александр Винник (в центре)
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Винник прибыл в Россию, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.

"В Москве приземлился самолет из Стамбула, на борту которого пассажир Александр Винник", - сказал собеседник агентства.

Ранее защита россиянина Александра Винника, которого США обменяли на заключенного в РФ Марка Фогеля, сообщила, что он направляется из Турции в Россию.

О том, что Винник вернется в РФ в обмен на освобожденного экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, заявляла представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года.

Александр Винник РФ США
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