Президенты России и США обсудили обмен граждан двух стран
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заверил президента РФ Владимира Путина, что выполнит все достигнутые договоренности, связанные с обменом гражданами РФ и США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом гражданами России и США", - сказал Песков журналистам.
"Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", - подчеркнул он.
Ранее в среду в Кремле сообщили о состоявшемся разговоре двух лидеров.
Вечером 11 февраля советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что РФ освободила осужденного в РФ американца Марка Фогеля в рамках обмена.
12 февраля The New York Post со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Дональд Трамп согласовал освобождение обвиняемого в США россиянина Александра Винника.