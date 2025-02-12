Президенты России и США обсудили обмен граждан двух стран

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заверил президента РФ Владимира Путина, что выполнит все достигнутые договоренности, связанные с обменом гражданами РФ и США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом гражданами России и США", - сказал Песков журналистам.

"Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", - подчеркнул он.

Ранее в среду в Кремле сообщили о состоявшемся разговоре двух лидеров.

Вечером 11 февраля советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что РФ освободила осужденного в РФ американца Марка Фогеля в рамках обмена.

12 февраля The New York Post со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Дональд Трамп согласовал освобождение обвиняемого в США россиянина Александра Винника.