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New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника
Гражданин РФ Александр Винник у входа в здание Верховного суда Греции. 2018 год.
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласовал освобождение россиянина Александра Винника, которого в США судят по обвинению в отмывании, в обмен на освобождение осужденного в России бывшего дипломата Марка Фогеля, сообщает The New York Post со ссылкой на источник в американской администрации.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в США в августе 2022 года.

Вечером 11 февраля в Белом доме объявили, что Россия освободила Марка Фогеля. По данным The New York Times, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву на личном самолете, на котором затем вывез Фогеля из России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал 12 февраля, что Москва и Вашингтон договорились об освобождении не только Фогеля, но и россиянина, который в настоящее время находится в американской тюрьме, на днях он вернется на родину.

Адвокат Винника Александр Бух 12 февраля сообщил, что его клиент остается в США.

В 2022 году Фогель, бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве, был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

Дональд Трамп США Александр Винник Стив Уиткофф Марк Фогель
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