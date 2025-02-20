Минюст и Верховный суд предложили отпускать под залог фигурантов экономических дел

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда Ирина Подносова сообщила на совещании судей о подготовке законопроекта о применении меры пресечения в виде залога по делам об экономических преступлениях.

"Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба", - сказала она.

По ее словам, законопроект подготовлен Минюстом при участии Верховного суда и направлен на совершенствование правового регулирования и практики применения меры пресечения в виде залога по уголовным делам об экономических преступлениях.

"Реализация системных и последовательных мер, направленных на гуманизацию уголовного законодательства, обуславливает стабильно высокое количество ходатайств об освобождении от наказания или смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу", - резюмировала Подносова.

В 2024 году суды рассмотрели более 15 тысяч таких ходатайств.