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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Думу внесен проект о либерализации уголовного преследования бизнесменов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен правительственный проект закона с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс о либерализации производства по уголовным делам, связанным с преступлениями экономической направленности.

Законопроект (№253849-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Инициатива направлена на укрепление правовой защиты предпринимателей от необоснованного или чрезмерного уголовного преследования, прежде всего, речь идет о защите от беспочвенного ареста.

В частности, законопроектом устанавливается приоритет применения судом в отношении предпринимателей альтернативных мер пресечения, позволяющих продолжать им предпринимательскую деятельность.

Законопроект также предлагает ввести дополнительные требования для продления ареста, призванные защитить от волокиты. Речь идет о норме, согласно которой необходимость проведения следственных действий не может быть единственным и достаточным основанием для продления содержания под стражей.

Продление срока содержания под стражей будет возможно только с согласия руководителя следственного органа по субъекту РФ.

Ранее о подготовке правительством РФ соответствующего проекта закона сообщал журналистам председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, несмотря на уже принятые нормы, ограничивающие применение ареста в отношении предпринимателей, по-прежнему сохраняется риск назначения чрезмерно жесткой меры пресечения. Он приводит данные Судебного департамента при Верховном суде России, согласно которым число решений об аресте предпринимателей растет. В 2020 году было удовлетворено 118 ходатайств об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу в отношении предпринимателей. В 2021 году был назначен арест уже 151 бизнесмену.

Груздев отметил, что законопроект подготовлен в рамках исполнения поручения президента России, данного по итогам 25-го Петербургского международного экономического форума.

Госдума
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