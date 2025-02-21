Музей, гостиничный комплекс и рестораны появятся в бывшей тюрьме "Кресты"

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "КВС" стала новым собственником бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГК.

"Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет общественным пространством. (...) Стены, которые были свидетелями стольких судеб, наполнятся новым смыслом. Здесь появится музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, открытые для всех", - говорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе ДОМ.РФ уточнили, что комплекс бывшего следственного изолятора реализован на торгах за 1,136 млрд рублей. Начальная цена лота составляла 1,052 млрд рублей.

"Новым собственником исторического комплекса бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ("Кресты") станет группа компаний "КВС". (...) В торгах приняли участие две компании из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что договор между ДОМ.РФ и ГК "КВС" планируется заключить в течение пяти рабочих дней. "КВС" получит участки общей площадью 3,9 га со зданиями и сооружениями общей площадью 41,2 тыс. кв.м. Часть комплекса входит в состав объекта культурного наследия.