Музей, гостиничный комплекс и рестораны появятся в бывшей тюрьме "Кресты"
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "КВС" стала новым собственником бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГК.
"Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет общественным пространством. (...) Стены, которые были свидетелями стольких судеб, наполнятся новым смыслом. Здесь появится музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, открытые для всех", - говорится в сообщении.
Между тем в пресс-службе ДОМ.РФ уточнили, что комплекс бывшего следственного изолятора реализован на торгах за 1,136 млрд рублей. Начальная цена лота составляла 1,052 млрд рублей.
"Новым собственником исторического комплекса бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ("Кресты") станет группа компаний "КВС". (...) В торгах приняли участие две компании из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Уточняется, что договор между ДОМ.РФ и ГК "КВС" планируется заключить в течение пяти рабочих дней. "КВС" получит участки общей площадью 3,9 га со зданиями и сооружениями общей площадью 41,2 тыс. кв.м. Часть комплекса входит в состав объекта культурного наследия.
"Кресты" - одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений, было открыто в Петербурге в 1892 году. С 1964 года тюрьма "Кресты" стала следственным изолятором №1. До 2017 года он располагался в историческом комплексе на Арсенальной набережной, 7, а в 2017 году переехал в новые помещения в Колпино.
При этом земельный участок, на котором находится комплекс "Кресты", обозначен как застроенный. На нем нельзя проводить работы по строительству и реконструкции.
Соглашение о намерениях по преобразованию имущественного комплекса "Кресты" между Санкт-Петербургом и ДОМ.РФ было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Оно предусматривает сохранение его историко-культурного значения. Предполагается, что в будущем проекте может быть реализована общественно-деловая концепция с исторической составляющей.