Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" и группа компаний "КВС" подписали договор купли-продажи бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге, сообщила пресс-служба "ДОМ.РФ".

Уточняется, что инвестор обязуется соблюдать законодательные требования по сохранению и эксплуатации комплекса.

Комплекс бывшего следственного изолятора "Кресты" в Петербурге был продан на торгах в феврале за 1,136 млрд рублей. Начальная цена лота составляла 1,052 млрд рублей. В торгах приняли участие две компании из Петербурга.

ГК "КВС" получила участки общей площадью 3,9 га со зданиями и сооружениями общей площадью 41,2 тыс. кв.м. Часть комплекса входит в состав объекта культурного наследия. Земельный участок, на котором находятся "Кресты", обозначен как застроенный. На нем нельзя проводить работы по строительству и реконструкции.

После реставрации новый владелец намерен открыть в "Крестах" современное общественное пространство с гостиницей, ресторанами и музеем.

"Кресты" - одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений, было открыто в Петербурге в 1892 году. С 1964 года тюрьма "Кресты" стала следственным изолятором №1. До 2017 года он располагался в историческом комплексе на Арсенальной набережной, 7, а в 2017 году переехал в новые помещения в Колпине.

Соглашение о намерениях по преобразованию имущественного комплекса "Кресты" между Петербургом и "ДОМ.РФ" было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Оно предусматривает сохранение его историко-культурного значения.