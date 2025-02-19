Путин заявил, что его встречу с Трампом следует подготовить, чтобы был результат

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него есть желание встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но эту встречу следует подготовить.

"У нас есть желание провести такую встречу. Я бы хотел эту встречу провести", - сказал Путин в среду журналистам.

"Но нужно ее подготовить, чтобы был результат", - подчеркнул он.

Путин отметил, что тем для обсуждения много. "У нас много направлений сотрудничества. Это стратегическая стабильность, Ближний Восток в широком смысле слова, сотрудничество в сфере экономики, прежде всего в энергетике", - заметил президент.

"Я до сих пор помню наш разговор на троих по телефону. Участвовал ваш покорный слуга, президент США Трамп и король Саудовской Аравии. Мы втроем говорили по телефону и обсуждали вопросы мирового энергетического рынка. Обсуждение этих вопросов востребовано в таком формате и сегодня", - сказал он.