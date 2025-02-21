Лавров проводит в Йоханнесбурге встречу с главой МИД Бразилии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Йоханнесбурге глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой на полях совета министров иностранных дел G20.

Министры обменялись приветственными словами, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Накануне Лавров провел двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И, главами МИД Индии, Алжира, Турции Субраманьямом Джайшанкаром, Ахмедом Аттафом и Хаканом Фиданом, а также президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Председательство в G20 перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США.