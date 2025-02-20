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Глава МИД Индии обсудил с Лавровым переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что одной из тем его переговоров в Йоханнесбурге с главой МИД РФ Сергеем Лавровым стала ситуация с Украиной и недавние переговоры России и США в Эр-Рияде.

"Мы обсудили последние события в связи с украинским конфликтом, включая встречу в Эр-Рияде. Договорились оставаться на связи", - написал Джайшанкар в соцсети X. Он отметил, что стороны также оценили успехи, достигнутые в развитии сотрудничества Индии и РФ.

Позднее МИД России сообщил, что "стороны сошлись в оценках высокого уровня развития диалога между Москвой и Нью-Дели, а также результатов практического взаимодействия в различных областях".

Кроме того, состоялся "обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по проблематике евразийской безопасности. Министры сверили часы по вопросам, касающимся Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС, обсудили развитие ситуации вокруг Украины, включая оценки подходов различных стран", сообщает МИД РФ.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После них Лавров заявил, что разговор с представителями США получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга. Лавров отметил, что Россия и США договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в различных областях.

МИД РФ Индия Сергей Лавров
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