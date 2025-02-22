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Путин на совещании с постоянными членами СБ заслушает доклад Лаврова о его поездках

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ попросил главу МИД России Сергея Лаврова доложить о его последних поездках.

Лавров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым на минувшей неделе в Эр-Рияде провел переговоры с американскими партнерами, а затем посетил ЮАР, где прошла встреча министров иностранных дел G20.

"У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве, два докладчика - Сергей Викторович Лавров и по направлению обеспечения безопасности на этом треке - Бортников Александр Васильевич", - сказал Путин в начале совещания.

И добавил: "Сергей Викторович, вам слово, и потом попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать".

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Лавров, Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Владимир Путин МИД Сергей Лавров СБ РФ
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