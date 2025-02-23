Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 февраля

Британия заявила о новых санкциях против РФ, Израиль отложил освобождение палестинских заключенных, главную награду Берлинале получили "Мечты"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что в понедельник, 24 февраля, объявит о крупнейшем пакете санкций в отношении РФ.

- Президент США Дональд Трамп считает, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе", заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

- Израиль на неопределенный срок отложил освобождение палестинских заключенных, которое должно было состояться в субботу в соответствии с соглашением с ХАМАС, сообщила The Times of Israel.

- Средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над шестью областями, сообщили в Минобороны РФ.

- Папа римский Франциск, проходящий в больнице лечение от пневмонии, перенес респираторный приступ, сообщили в Ватикане.

- Фильм "Мечты" норвежского режиссёра Дага Йохана Хаугеруда стал обладателем главной награды Берлинале - "Золотого медведя".

- Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над своим соотечественником Артуром Бетербиевым в поединке-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.