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Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждались отношения России и США, "Европа тут ни при чем". При этом президент РФ заявил, что Москва не видит ничего плохого в участии Европы в переговорах по Украине. Глава государства также выразил готовность договариваться с Штатами о 50-процентном сокращении оборонных бюджетов.

- Путин выразил готовность работать с иностранными партнерами, включая американцев, по редкоземельным металлам. "У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине", - сказал российский президент. Кроме того, он заявил, что Москва и Вашингтон могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири, и подтвердил, что ряд российских и американских компаний обсуждают крупные проекты.

- Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель. Кроме того, президент США выразил надежду на скорое подписание соглашения с Киевом о редкоземельных металлах. По его словам, Штаты также заинтересованы в российских редкоземельных металлах.

- Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Трампа, что Европа усилит свою оборону, и заявил о готовности предоставить гарантии безопасности Украине. Макрон также призвал американского коллегу использовать политику сдерживания в переговорах с Путиным по украинскому урегулированию.

- Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине. В документе Россия не называется агрессором и не упоминается неприкосновенность территориальной целостности Украины. Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал эту резолюцию отправной точкой на пути к миру.

- Канада ввела санкции против более чем 70 российских физических и юридических лиц. Среди них министр энергетики РФ Сергей Цивилев и замминистра обороны РФ Анна Цивилева, журналист Владимир Познер.

- В Марселе полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на консульство РФ. Они были задержаны накануне вечером на акции в поддержку Украины. В понедельник утром в здание российского консульства на юге Франции бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, пострадавших и разрушений нет.

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