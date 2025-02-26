В России число молодых учителей за пять лет увеличилось всего на 1,5%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Доля молодых учителей в возрасте до 25 лет за последние пять лет увеличилась только на 1,5%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время "правительственного часа" в Совете Федерации.

По данным Росстата, которые привел вице-премьер, доля учителей старше 65 лет - 6,9%, до 35 лет - 22,6%.

"Совместно с регионами необходимо сформировать комплекс мер, которые направлены на сокращение дефицита учителей в общеобразовательных организациях", - сказал Чернышенко.