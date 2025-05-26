В Думу внесли законопроект о праве студентов преподавать в школах

Это позволит сократить дефицит учителей, а для молодежи расширит возможности трудоустройства

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект № 926110-8, позволяющий студентам преподавать в школах, внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента. Внес документ председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

"Законопроектом предусматривается допустить к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности основных общеобразовательных программ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Студенты также должны будут успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и успешно освоить программу профессиональной переподготовки по направлению "Образование и педагогические науки". При этом соответствие образовательной программы высшего образования направленности основной общеобразовательной программы будет определяется работодателем.

"Реализация указанной нормы будет способствовать сокращению дефицита учителей в школах, а также расширит возможности трудоустройства молодежи во время обучения в образовательных организациях высшего образования", - говорится в законопроекте.