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Нехватку врачей в госмедорганизациях планируется снизить за пять лет до 5%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях планируется снизить до 5% к 2030 году по сравнению с 2023 годом в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого", сообщил в Госдуме глава Минздрава Михаил Мурашко.

"К 2030 году до 5% снижение дефицита врачей в государственных медорганизациях субъектов РФ по сравнению с 2023 годом", - говорится в презентации, которую министр продемонстрировал на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

К 2030 году планируется достигнуть показателя обеспеченности врачами 43,5 на 10 тысяч населения и обеспеченность средними медицинскими работниками - 85,1 на 10 тысяч населения.

Глава ведомства добавил, что к тому же сроку будут модернизированы свыше 10 тысяч медицинских учреждений первичного звена. "Следующий (федеральный - ИФ) проект - большой, масштабный - "Модернизация первичного звена". Здесь в рамках проекта будет модернизировано более 10 тысяч объектов здравоохранения", - сказал министр.

Согласно плану, к 2030 году 20% пациентов будут состоять под проактивным наблюдением за состоянием здоровья с использованием оборудования с дистанционной передачей данных. Кроме того, до 70% будет увеличена доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинские услуги в рамках диспансеризации, отмечается в презентации.

Ранее Мурашко говорил, что в России дефицит врачей составляет почти 23,3 тысячи работников, а по среднему медицинском персоналу - 63,5 тысячи человек.

Минздрав Михаил Мурашко
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