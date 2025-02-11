Володин призвал не маскировать проблему дефицита учителей, выдавая "липовые" дипломы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Выдача "липовых" дипломов помогает формировать отчетность и скрывать дефицит кадров в сфере образования РФ, что недопустимо, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если есть дефицит кадров, надо о нем говорить. А так получается, на бумаге и в отчетах одно, а на деле другое. И когда президент уже говорит, ну посмотрите, 33% не хватает у нас в школах математиков, более 37% учителей физики. И все равно упираются, будут говорить, что у них там все замечательно, полтора процента дефицит кадров. Ну, вот этого не должно быть", - сказал Володин, выступая на "правительственном часе" в Госдуме. "Зачем мы врем-то, а? И кому врем? Во-первых, себе, пытаясь замолчать эти проблемы и каким-то образом снять нагрузку. Но самое-то главное - это вред наносит детям, стране, в итоге", - сказал он.

Володин отметил, что в этой связи стоит ожидать "предложений от профильного комитета и от министерства". "Возьмите, найдите в себе силы и признайте проблемы, выработайте решения, чтобы эти проблемы ушли в прошлое. Фирмы находятся в Бурятии, зарегистрированы здесь, в Москве, сетью опутали всю страну. Дипломы подписывают на семейном подряде", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, "при проблемах, связанных с кадрами, получение такой бумаги, можно ее назвать иначе, закрывает отчетность".

"Вроде все хорошо с учителями, потому что подготовили учителя и по физике, и по математике, и по биологии из учителя труда, физкультуры и других. И школа получает в итоге лицензию. Но на самом-то деле специалистов нет, учителей-то там профильных нет", - отметил председатель Госдумы.

Он призвал определиться, "какие приоритеты у страны, а так отдали вуз тем, кто пришёл и по-своему смотрит на эти вопросы и начинают набирать туда ребятишек, уродуя их, на эти специальности, которые потом никому не нужны, а они потом, наши же дети, развозят пиццу и работают официантами".

"Правительственный час" на тему разработки стратегии развития образования в РФ проходит в Госдуме с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.