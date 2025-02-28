Полис ОСАГО не нужно будет предъявлять при постановке авто на учет в ГИБДД с 1 марта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Требование наличия полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет в ГИБДД отменяется с 1 марта, соответствующие законодательные изменения в закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации" вступают в силу с этой даты.

Также отменяется положение закона об ОСАГО, предоставляющее автовладельцам право в течение 10 дней с момента приобретения автомобиля выезжать на дороги без полиса "автогражданки".

Вместе с тем общее требование закона об ОСАГО, запрещающее в принципе выезд на дороги общего пользования без такого полиса, сохраняется.

Новое законодательное изменение было инициировано с целью упрощения процедур регистрации автомобилей и сокращения времени, необходимого на оформление документов. Это также направлено на снижение административных барьеров и улучшение условий для автовладельцев.

Комментируя "Интерфаксу" нововведение, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов пояснил следующее:

"Действительно, маршрут к месту регистрации автомобиля, если эту услугу не осуществляет автодилер по доверенности автовладельца, потребует оформления полиса ОСАГО. Сам автовладелец такой полис может оформить по VIN-коду приобретенного автомобиля, который еще не получил знак государственной регистрации. При этом у автовладельца есть два варианта решения вопроса страхования ответственности. Он может оформить короткий полис ОСАГО на один или несколько дней по VIN-коду машины. Это можно сделать онлайн, в электронном виде (средняя стоимость полиса ОСАГО на один день составляет примерно 100 рублей). После завершения регистрации транспортного средства автовладелец может обратиться к своему страховщику и оформить уже полис на полный год или иной, предусмотренный законом об ОСАГО срок. Другой вариант - сразу оформить годовой полис ОСАГО по VIN-коду автомобиля, а затем - после прохождения госрегистрации и получения госномера транспортного средства - предоставить дополнительную информацию страховщику ОСАГО для включения в договор".

При этом, по мнению Ефремова, водителям важно учитывать два момента. "Во-первых, дополнительное информирование страховщика после регистрации транспортного средства и полнота данных в договоре ОСАГО обязательно, оно позволяет правильно выставлять коэффициент за аварийную езду "бонус-малус" по договору". Этот коэффициент влияет на расчет стоимости полиса - как в данный момент, так и на перспективу. "Во-вторых и в главных - теперь любой выезд на дороги без полиса ОСАГО является нарушением закона об обязательном страховании гражданской ответственности и квалифицируется как административное правонарушение", - подчеркнул Ефремов.

Штраф за единичное такое нарушение установлен КоАП на уровне 800 рублей. Недавно законодатели приняли поправки, которые увеличивают размер штрафов за выезд на дороги без полиса "автогражданки" при повторной фиксации нарушения в размере 3-5 тыс. рублей.

Наличие полиса ОСАГО пока проверяется сотрудниками ГИБДД в рамках стандартного контроля на дороге. Это означает, что при остановке автомобиля инспектор может запросить предъявление действующего полиса ОСАГО.

Как полагают в РСА, запуск федерального проекта фиксации водителей без полисов ОСАГО дорожными камерами, который намечен на середину 2025 года, позволит выявлять водителей без актуальных договоров тотально, в дорожном потоке. Концепция проекта предполагает, что на первом этапе нарушителям будут направляться извещения в рамках информирования через портал Госуслуг, а на следующем этапе регистрация таких нарушений камерами станет основанием для начисления штрафных сумм автовладельцам.

В настоящее время доля водителей без полисов ОСАГО оценивается РСА в 7-10%, такие автовладельцы, становясь виновниками ДТП, затрудняют добросовестным водителям получение возмещения за причиненный ущерб, поскольку страховую выплату по отсутствующему полису ОСАГО у виновника получить невозможно. Пострадавшему может потребоваться взыскивать ущерб с виновника ДТП через суд.