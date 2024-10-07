Эксперимент по проверке дорожными камерами полисов ОСАГО могут начать в марте 2025 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство предложило МВД совместно с Банком России и Минцифры проработать вопрос о проведении эксперимента по мониторингу в дорожном потоке наличия у водителей полисов ОСАГО с 1 марта 2025 года.

Это решение принято на совещании у руководителя аппарата правительства 20 сентября, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом совещания.

Эксперимент может продлиться 12 месяцев, его цель - выявление водителей без полисов ОСАГО и уведомление их о допущенных нарушениях закона. В перспективе, после отработки системы, к нарушителям могут применяться штрафы.

О возможности начала проведения такого эксперимента МВД доложит правительству в срок до 1 ноября этого года, следует из протокола совещания.

Совещание было посвящено подготовке официального отзыва правительства на вносимый депутатом Госдумы Анатолием Аксаковым проект федерального закона "О внесении изменения в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", направленного на обеспечение возможности привлечения к ответственности за эксплуатацию транспортного средства без полиса ОСАГО на основании данных камер фото- и видеофиксации.

Этот законопроект предполагает введение практики применения штрафов за отсутствие полиса ОСАГО после переходного периода, когда водители уведомляются о нарушении требования закона о наличии полиса ОСАГО.

В совещании приняли участие представители Банка России, Российского союза автостраховщиков (РСА), АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС, дочерняя компания ЦБ).

"Страховое сообщество поддерживает проведение эксперимента", - сообщил "Интерфаксу" президент РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, "сейчас в России примерно 36 млн водителей, при этом без полиса ездят около 7-10% граждан". "Это общая картина, пока неизвестно, как именно они распределены. После запуска системы с предупреждениями будет видно, где больше всего автовладельцев без ОСАГО. Скорее всего, в сельской местности эта доля выше, чем в Москве. Проведение эксперимента как раз позволит таким водителям подготовиться и купить страховку. Этот этап также поможет бороться с мошенниками, которые оформляют поддельные ОСАГО", - добавил он.

Если жалоб на некорректно направленные предупреждения водителям не будет, а число выявленных водителей на дорогах без полиса ОСАГО начнет уменьшаться, то срок эксперимента могут сократить, полагает Уфимцев. "Затем система заработает в полноценном формате, и нарушителям станут приходить штрафы", - сказал глава РСА.

Принципы работы системы

Генеральный директор НСИС Николай Галушин пояснил "Интерфаксу", как система будет работать.

Транспортное средство, попадает в поле зрения дорожной камеры, оно фотографируется, фотографируется весь поток машин, это происходит многократно, информационная система ГИБДД взаимодействует с информационной системой страхования, оператором которой выступает НСИС, потом сопоставляется номер транспортного средства на фотографии с наличием договора ОСАГО в системе в отношении транспортного средства с таким номером.

"При наличии договора ОСАГО фотографии удаляются. При отсутствии договора страхования будет происходить запрос в информационную систему страхования на следующий день, чтобы исключить ошибку с необоснованным наложением штрафа", - продолжил он. При этом проверка по базе НСИС будет проводиться неоднократно.

Разработчики думали, как избежать ошибок в системе. Ошибка, по словам Галушина, может быть связана, например, "с более поздней загрузкой полиса ОСАГО в систему при оформлении его в бумажном виде" (электронные полисы заключаются непосредственно в информационной системе, то есть данные сразу находятся в системе). "Если на следующий день полис в АИС страхования обнаруживается, то фотографии удаляются (повторное обращение к информационной системе страхования связано также с тем, что со 2 марта 2024 года в России можно заключить договор страхования на 1 день)", - пояснил он.

"Если последовательно в течение двух дней и двух обращений к базе данных договоров ОСАГО в АИС страхования договор ОСАГО не обнаружится, то происходит выставление штрафа владельцу транспортного средства", - продолжил гендиректор НСИС (перспектива применения штрафов за отсутствие полиса ОСАГО в принципе возникает на следующем этапе, после принятия соответствующих законодательных изменений и при полноценном запуске системы - ИФ).

Он подтвердил готовность АИС страхования - НСИС - на техническом уровне "к интеграции с информационной системой ГИБДД для обмена информацией".

В качестве еще одного примера возможной ошибки системы Галушин привел следующую ситуацию: "Ошибка может быть, кода собственник заключил договор ОСАГО в отношении ТС при постановке его на учет. То есть когда у машины еще не было номерных знаков. Договор ОСАГО будет в системе, но в полисе не будет номера транспортного средства. А на дороге уже будет машина с номерным знаком".

Но даже в таком случае у человека не будет штрафов, "потому что при сопряжении двух информационных систем наличие полиса ОСАГО будет "привязано" к машине через другой идентификатор, например, VIN-номер, который есть и у страховщика, и в АИС страхования, и в базе ГИБДД", убежден Галушин.

Задержка с запуском проекта проверки полисов ОСАГО на дорогах в основном связана с опасениями появления тех или иных ошибок, неправомерным наложением штрафов на водителей. Годовой период эксперимента фиксации дорожными камерами, направления извещений нарушителям без применения штрафов позволит проверить на практике, как часто ошибочные извещения об отсутствии полиса ОСАГО могут приходить российским водителям, насколько точны технические решения, блокирующие рассылку некорректных извещений.

После завершения эксперимента и тестирования система может заработать в полном масштабе, но для этого потребуется принятие соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Тогда уже водители будут получать не предупреждения о нарушении закона об ОСАГО, а штрафы за отсутствие полиса "автогражданки".