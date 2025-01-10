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Источник сообщил о вероятном переходе замглавы Минпромторга Бочарова в ОАК

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Замглавы Минпромторга Олег Бочаров в скором времени может покинуть этот пост и занять должность замгендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех"), сообщил "Интерфаксу" источник в госструктурах.

По данным источника РБК в ОАК, в корпорации Бочаров будет отвечать за производство гражданских воздушных судов.

В ОАК не предоставили комментарии, в Минпромторге и "Ростехе" пока не ответили на запрос агентства.

В Минпромторге Бочаров курирует авиационную и легкую промышленность, а также лесопромышленный комплекс. Слухи о его уходе из ведомства появились еще осенью прошлого года на фоне других кадровых перестановок в авиапроме. Так, в ноябре сменился гендиректор ОАК: эту должность вместо Юрия Слюсаря занял Вадим Бадеха, который прежде возглавлял другую структуру "Ростеха" - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Позднее было объявлено об уходе с поста гендиректора ПАО "Яковлев" Андрея Богинского и с должности управляющего директора "Туполева" (обе компании входят в ОАК) - Константина Тимофеева. "Яковлевым" теперь руководит Бадеха (оставаясь гендиректором ОАК), а пост управляющего директора "Туполева" занял замгендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

Минпромторг ОАК Олег Бочаров Ростех Вадим Бадеха Юрий Слюсарь
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