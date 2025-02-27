В Кремле рассчитывают на стремление США к диалогу по Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что при сохранении политической воли Вашингтона к диалогу России и США удастся пройти "рабочий процесс" урегулирования украинской проблемы.

"То, что мы наблюдаем, это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей. Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня, но при сохранении такой политической воли двух стран, готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он в четверг ответил на вопрос журналистов, не осложнит ли высказанное президентом США Дональдом Трампом обещание "вернуть Украине как можно больше территорий" переговоры по Украине и "надеются ли в Кремле на благоразумие Вашингтона и его готовность услышать аргументы Москвы".