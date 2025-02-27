Власти Кузбасса будут просить Минприроды отозвать лицензию у шахты "Инская"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Кузбасса попросят у Минприроды России отозвать лицензию у проблемной шахты "Инская", сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе прямой линии.

"Перспектива (у шахты - ИФ) сложная, это предприятие пройдет процедуру банкротства. Мы подготовили обращение в Минприроды РФ об отзыве лицензии. Потому что есть практика у недобросовестных собственников доводить (компании - ИФ) до банкротства и перепродавать лицензии. То есть собственник заработает, а обязательства перед коллективом (по выплате зарплаты - ИФ) не исполнит. Поэтому мы предлагаем Минприроды приостановить действие лицензии", - сказал он.

Днем ранее Середюк выражал сомнение в том, что шахту "Инская", где не ведется добыча и имеется задолженность по налогам и зарплатам, приобретет китайская компания. По его мнению, предприятие "по вине собственников ждет консервация".

С ноября 2023 по июль 2024 года перед примерно 400 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор шахты Денис Немыкин, который по данным ЕГРЮЛ также является бенефициаром компании, обещал погасить долги сначала 28 октября, потом 4 ноября 2024 года, однако не выполнил обещание, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ФНС в ноябре 2024 года инициировала банкротство шахты. Сейчас требования ведомства к должнику составляют 461,413 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде Новосибирской области (в январе и феврале 2025 года) представитель шахты "Инская" не раз заверял, что готовится покупка шахты китайской компанией. Однако назвать ее он отказался.

Ранее Немыкин сообщал, что "Инская" добывает премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Концентрат, полученный из такого угля, является наиболее подходящим сырьем для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия. По данным Немыкина, уголь такого качества имеется лишь на нескольких предприятиях России.