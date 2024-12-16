Суд 15 января начнет рассматривать заявление ФНС о банкротстве шахты "Инская"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление ФНС о признании банкротом ООО "Шахта "Инская" (предприятие находится в Кемеровской области, зарегистрировано в Новосибирске), сообщается в материалах суда.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 15 января 2025 года.

ФНС обратилась в суд с заявление о банкротстве "Инской" 21 ноября, требования ведомства превышают 230 млн рублей. Суд тогда оставил заявление ФНС без движения в связи с тем, что оно подано с нарушением требований ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса. Истцу было предложено внести исправления до 20 декабря.

Сообщалось также, что с ноября 2023 по июль 2024 года перед примерно 400 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор и бенефициар (по данным ЕГРЮЛ) ООО "Шахта "Инская" Денис Немыкин обещал погасить задолженность сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

21 октября было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 8 ноября сотрудники СКР задержали Немыкина, ему было предъявлено обвинение. Суд сначала избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако 19 ноября СКР сообщил, что выявил еще один эпизод преступной деятельности Немыкина - о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года гендиректор шахты поставлял уголь по цене ниже рыночной, причинив "Инской" более 54 млн рублей ущерба, "что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей". В этот же день Немыкин был арестован.

23 ноября Центральный районный суд Кемерово арестовал фактического владельца "Инской", имя которого сначала не раскрывалось. Он также обвиняется в невыплате зарплаты и превышении полномочий. В конце ноября губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем телеграм-канале сообщил, что фактическим владельцем шахты является Юрий Байченко. По данным источников, знакомых с ситуацией, это совладелец ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод". Как сообщалось, предприятие было признано банкротом в 2017 году, а в 2019 году ликвидировано. Байченко также был признан банкротом - в 2016 году. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% ООО "Шахта "Инская" принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

В августе 2023 года ООО "Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры" ("Интмек") приобрело имущественный комплекс признанного банкротом АО "Разрез Инской" (Кемеровская область, работает как шахта, признано банкротом в июне 2020 года) за 241 млн рублей. В сентябре 2023 года "Интмек" был переименован в ООО "Шахта "Инская", компания сменила место регистрации на Новосибирск.