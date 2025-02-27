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Еще пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 8 до 10 лет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Андроповский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым жителям Дагестана, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

От 8 до 10 лет колонии общего режима получили Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров, Магомедгаджи Чиргилаев. Они признаны виновными по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами), ч.3 ст.263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы временно закрылся для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив (Израиль) - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье были осуждены в общей сложности 53 человека на сроки от 4,5 до 10 лет и 3 месяцев. Таким образом, на данный момент по делу осуждены уже 58 человек.

Пресс-служба СКР сообщила, что собраны доказательства причастности к произошедшему 142 человек. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд. В розыск объявлены семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов преступления.

Дагестан Махачкала СКР
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