Еще пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 8 до 10 лет

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы временно закрылся для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив (Израиль) - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье были осуждены в общей сложности 53 человека на сроки от 4,5 до 10 лет и 3 месяцев. Таким образом, на данный момент по делу осуждены уже 58 человек.

Пресс-служба СКР сообщила, что собраны доказательства причастности к произошедшему 142 человек. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд. В розыск объявлены семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов преступления.