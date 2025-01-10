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Ещё четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет колонии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор в отношении четырёх жителей Республики Дагестан по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов, Заурбег Халиков признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд назначил фигурантам по 10 лет колонии общего режима.

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Вечером 29 октября 2023 года Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилёт и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края. С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье ранее были осуждены в общей сложности 38 человек (включая осуждённых Георгиевским судом) на сроки от 4,5 до 10 лет. Генпрокуратура сообщала, что в суды всего передано 28 дел в отношении 134 участников.

Дагестан Махачкала Росавиация
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