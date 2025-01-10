Ещё четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет колонии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор в отношении четырёх жителей Республики Дагестан по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов, Заурбег Халиков признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд назначил фигурантам по 10 лет колонии общего режима.

Вечером 29 октября 2023 года Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилёт и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края. С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье ранее были осуждены в общей сложности 38 человек (включая осуждённых Георгиевским судом) на сроки от 4,5 до 10 лет. Генпрокуратура сообщала, что в суды всего передано 28 дел в отношении 134 участников.