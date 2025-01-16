На Ставрополье осуждены еще пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае Советский районный суд назначил реальные сроки пяти жителям Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила прокуратура региона. Они получили от семи до восьми лет колонии общего режима.

"Установлено, что 29 октября 2023 года Джамал Гаджиев, Вагаб Гаджиев, Вадим Гаджиев, Нажмутдин Гаджиев, Алибек Гаджиев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - сказано в сообщении.

Подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти), ч. 3 ст. 263.1 УК (нарушение требований в области транспортной безопасности).

Вечером 29 октября 2023 года Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы временно закрывается в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала израильтян, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края. С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье ранее были осуждены в общей сложности 38 человек на сроки от 4,5 до 10 лет. Таким образом, на сегодняшний день осуждены 43 обвиняемых. Генпрокуратура сообщала, что в суды всего передано 28 дел в отношении 134 участников.