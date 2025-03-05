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На Ставрополье еще четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ставропольского края вынес приговор четверым жителям Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Они приговоренк к срокам от 8 лет до 9 лет и четырех месяцев общего режима.

Максуд Щейхгасанов, Исмаил Ибаков, Шамиль Мирзабеков и Магомед Халилбегов признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 263.1 УК (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры). Один из них также осужден по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

В октябре 2024 года Кировский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении пятерых жителей Дагестана. Помимо упомянутых выше осужденных, на скамье подсудимых находился Рабадан Рабаданов. Прокуратура не уточняет его статус.

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы закрылся для обслуживания рейсов в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье были осуждены в общей сложности 58 человека на сроки от 4,5 до 10 лет и 3 месяцев. Таким образом, на данный момент по делу осуждены уже 62 человека.

Пресс-служба СКР сообщила, что собраны доказательства причастности к произошедшему 142 человек. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд.

В розыск объявлены семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов преступления.

Дагестан Махачкала СКР Генпрокуратура Тель-Авив Ставропольский край
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